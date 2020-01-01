رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت، واسفر عن استشهاد وإصابة المئات.

كما ركزت الصحف الثلاث على المرسوم الرئاسي بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما

- الرئيس يعرب عن تضامنه مع القيادة والشعب اللبناني عقب انفجار بيروت

- انفجار مهول يدمر مرفأ بيروت ويهز المنطقة

- مصرع طفل نتيجة سقوطه من مركبة غير قانونية في يطا

- مجلس الوزاء يدين قيام أعضاء في الكونغرس الأميركي بالتحريض الممنهج ضد الرئيس

- الاحتلال يفرج عن محافظ القدس ومدير المخابرات ونائب أمين سر "فتح" بالعيزرية

- اشتية: مستعدون لتقديم كل مساعدة يحتاجها لبنان الشقيق

- وفاتان و229 إصابة ب"كورونا" والحكومة تعلن الأجراءات المتعلقة بمواجهة الفيروس

- محكمة احتلالية تصادر صلاحيات بلدية الخليل وتسمح ببناء مصعد في الحرم الابراهيمي

- أزمة الميزانية: الحريديون يهددون بتفكيك حلفهم مع نتنياهو

* "الأيام":

- انفجار هائل في ميناء بيروت يهز العاصمة.. مقتل العشرات وإصابة الآلاف ودمار كبير

- الرئيس يعرب عن تضامنه مع لبنان قيادة وشعباً

- حالتا وفاة و299 إصابة "كورونا" جديدة و375 إصابة في القدس خلال العيد

- إعلان تسهيلات جديدة: الحركة والمتاجر حتى منتصف الليل وفتح المطاعم والمقاهي

- الاحتلال يعزز قبضته على الحرم الابراهيمي بالسماح للمستوطنين بإقامة مصعد داخله

- الاحتلال يصادر 327 دونما شرق بيت لحم للبناء الاستيطاني

- الأمم المتحدة: هدم المنازل وعنف المستوطنين الإسرائيليين يضاعفان من أثر جائحة كورونا

- الإفراج عن محافظ القدس بعد اعتقال لأكثر من أسبوعين

- مواجهات ووقوع إصابات عقب عمليات دهم نفذها جيش الاحتلال في محافظات عدة

- 40 ألف عامل عبروا للعمل في اسرائيل والمكوث لأسابيع

- غارات إسرائيلية على مواقع للجيش السوري

- الأردن يعلن تأجيل فتح مطار الملكة علياء حتى إشعار آخر

- اسرائيل: 7 وفيات و1009 إصابات بـ"كورونا"

- "كورونا" في العالم: حوالي 701 ألف وفاة ونحو 18 مليون ونصف المليون إصابة

* "القدس":

- 50 قتيلا و2750 جريحا بانفجار ضخم في مرفأ بيروت ودمار يعم العاصمة

- مرسوم رئاسي بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما

- رفض فلسطيني لتهديدات أمريكية للرئيس عباس

- اسرائيل تعرض تعويضا قدره 670 ألف شيقل على عائلة الشهيدة عائشة الرابي

- الاحتلال يفرج عن محافظ القدس ومدير مخابراتها ونائب أمين سر فتح بالعيزرية

- الاحتلال يصادر مئات الدونمات في بيت لحم ويهدم منازل ومنشآت بالقدس والضفة

- إدارة ترمب تقبل بإعلان نتنياهو ضم كل المستوطنات

- 60 وفاة جديدة و7056 إصابة بالوباء في اسرائيل