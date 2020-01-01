  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يجرف أراضي في دورا غرب الخليل

الأربعاء 05 أغسطس 2020 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مساحات واسعة من الأراضي المحاذية لمستوطنة  "نجهوت" الجاثمة على أراضي المواطنين في دورا جنوب غرب الخليل.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور ، إن آليات الاحتلال جرفت الأراضي المحاذية للمستوطنة المذكورة، والتي تعود لعائلتي غنام وعودة، وشقت طرقا جديدة؛ لأغراض استيطانية.

ودعا جبور كافة الجهات الحقوقية والدولية لوقف حكومة الاحتلال عن سياسة الاستيلاء على الأراضي، والتجريف، وانتزاع الممتلكات لصالح المشروع الاستيطاني.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حزب الله على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم

تعليقا على انفجار مرفأ بيروت.. حسان دياب: لبنان منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب..!

شاهد.. قناة عبرية: ما الذي دفع شارون للانسحاب من غزة وتغيير ثوابته الأمنية والاستراتيجية؟

بالفيديو والصور: إصابات وأضرارا كبيرة في المنازل.. انفجار كبير يهز العاصمة اللبنانية..

بالرابط .. "الأونروا" تطلق خدمة تقديم طلبات التسجيل الكترونياً عبر الانترنت

مدير الأمن العام اللبناني: لا يمكن استباق التحقيقات وهناك مواد شديدة الانفجار موجودة

ترامب يكشف عن الخطأ التاريخي الأكبر للولايات المتحدة منذ نشوئها..

الأخبار الرئيسية

71949

قناة عبرية : هكذا ستؤثر كارثة مرفأ بيروت على إسرائيل

تعليقا على انفجار مرفأ بيروت.. حسان دياب: لبنان منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب..!

الصحة: وفاتان بفيروس كورونا من بيت أولا وبيت عوا

حكومة اشتيه

قرارات مجلس الوزراء.. توصية بحجز مليوني جرعة من اللقاح ضد "كورونا" لدى منظمة الصحة

عباس ابراهيم

مدير الأمن العام اللبناني: لا يمكن استباق التحقيقات وهناك مواد شديدة الانفجار موجودة