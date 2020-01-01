الاحتلال يجرف أراضي في دورا غرب الخليل

الخليل / سما /

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مساحات واسعة من الأراضي المحاذية لمستوطنة "نجهوت" الجاثمة على أراضي المواطنين في دورا جنوب غرب الخليل.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور ، إن آليات الاحتلال جرفت الأراضي المحاذية للمستوطنة المذكورة، والتي تعود لعائلتي غنام وعودة، وشقت طرقا جديدة؛ لأغراض استيطانية.

ودعا جبور كافة الجهات الحقوقية والدولية لوقف حكومة الاحتلال عن سياسة الاستيلاء على الأراضي، والتجريف، وانتزاع الممتلكات لصالح المشروع الاستيطاني.