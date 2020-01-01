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فنانة لبنانية تخضع لعملية جراحية لمدة 6 ساعات بسبب الانفجار

الأربعاء 05 أغسطس 2020 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فنانة لبنانية تخضع لعملية جراحية لمدة 6 ساعات بسبب الانفجار


وكالات

كشفت الإعلامية اللبنانية ريما نجيم آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة اللبنانية نادين نجيم بعد تعرضها للإصابة ونقلها للمستشفى؛ نظرًا لقرب منزلها من موقع الانفجار الأليم الذي هز مرفأ بيروت، مساء أمس.

وكتبت ريما نجيم، فى تغريدة لها عبر صفحتها على "تويتر": "لكل اللى عم يسألونى عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال، بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرت 6 ساعات".

وأوضحت: "هى حاليا أفضل والأولاد بأمان الحمدلله إن شاء لله قريبا بتحكى معكن، هى بس طلبت طمنكن عليها".

وتسكن نادين نجيم بالقرب من موقع الانفجار، ما أثار تساؤل العديد من محبيها عن سبب اختفائها منذ وقوع الحادث.

وفي السياق، صرح الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني ​جورج كتانة، اليوم الأربعاء،​ أن "هناك أكثر من 4000 إصابة نتيجة الانفجار في ​مرفأ بيروت​، بعضها خطرة وعدد الضحايا قد يصل إلى 100، وبعض الضحايا لا يزال تحت الركام".

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