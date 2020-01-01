أسعار الدجاج والحبش واللحوم الطازجة اليوم

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شهدت أسعار الدجاج والحبش واللحوم في قطاع غزة اليوم الأربعاء، انخفاضاً على الأسعار، حيث جاءت أسعار اللحوم والدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

أسعار اللحوم الطازجة:

لحم عجل: 36 شيكل

لحم عجل بتلو: 40 شيكل

لحم ضاني: 50 شيكل

أسعار الدجاج:

دجاج كامل صافي 12.5 شيكل

فخذ دجاج بدون ظهر 12.5 شيكل

فخذ دجاج بظهر 10.5 شيكل

دبوس دجاج 12.5 شيكل

صدر دجاج كامل 20 شيكل

صدر ستيك + صدر شاورما 21 شيكل

شيش طاووق (فخذ أو صدر) 20 شيكل

جناح دجاج 8 شيكل

كبدة دجاج 16 شيكل

أسعار الحبش:

صدر حبش كامل 16 شيكل

ستيك صدر حبش 17 شيكل

فخذ حبش بدون ظهر (انثى) 12 شيكل

فخذ حبش بظهر (انثى) 10 شيكل

فخذ حبش بدون ظهر (ذكر) 10.5 شيكل

فخذ حبش بظهر (ذكر) 8.5 شيكل

دبوس حبش 11 شيكل

جناح حبش 7 شيكل

رقاب حبش بدون ظهر 5 شيكل للكيلو

رقاب حبس بظهر 4 شيكل للكيلو