أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

غزة / سما /
لا تزال أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأربعاء، محافظة على استقرارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.
وجاءت أسعار الفواكه وأسعار الخضروات في أسواق غزة اليوم على النحو الآتي.
بندورة: 1 ك = 1 شيكل
خيار: 1 ك = 1 شيكل
باذنجان: 1ك = 1 شيكل
و3ك = 2 شيكل
بصل: 1 ك = 1 شيكل
بامية بلدية: 6 شيكل
كوسا: 7 ك = 10 شيكل
بطاطا: 6 – 7 ك = 10 شيكل
لوبيا: 1ك = 3 شيكل
فاصوليا: 1ك = 3 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
تومة (وقية): 2.5 شيكل
فلفل: 1ك = 2 شيكل
فليفلة: 1 ك = 3 شيكل
ليمون: 1 ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
رمان حامض: 3 شيكل
قرع: 1ك = 2 شيكل
أسعار الفواكه:
موز: 1ك = 5 شيكل
تفاح: 1ك = 5 شيكل
مانجا شيلي: 1ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
مانجا مايا: 1ك = 5 شيكل
خوخ: 1ك = 5 شيكل
أجاص: 1ك = 5 شيكل
تين: 1ك = 5 شيكل
سنطروزة: 1ك = 5 شيكل
عنب: 1 ك = 4 – 5 شيكل