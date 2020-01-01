أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

غزة / سما /

لا تزال أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأربعاء، محافظة على استقرارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وجاءت أسعار الفواكه وأسعار الخضروات في أسواق غزة اليوم على النحو الآتي.

بندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار: 1 ك = 1 شيكل

باذنجان: 1ك = 1 شيكل

و3ك = 2 شيكل

بصل: 1 ك = 1 شيكل

بامية بلدية: 6 شيكل

كوسا: 7 ك = 10 شيكل

بطاطا: 6 – 7 ك = 10 شيكل

لوبيا: 1ك = 3 شيكل

فاصوليا: 1ك = 3 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

تومة (وقية): 2.5 شيكل

فلفل: 1ك = 2 شيكل

فليفلة: 1 ك = 3 شيكل

ليمون: 1 ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

رمان حامض: 3 شيكل

قرع: 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه:

موز: 1ك = 5 شيكل

تفاح: 1ك = 5 شيكل

مانجا شيلي: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

مانجا مايا: 1ك = 5 شيكل

خوخ: 1ك = 5 شيكل

أجاص: 1ك = 5 شيكل

تين: 1ك = 5 شيكل

سنطروزة: 1ك = 5 شيكل

عنب: 1 ك = 4 – 5 شيكل