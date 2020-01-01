  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

الأربعاء 05 أغسطس 2020 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم


غزة / سما /

لا تزال أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأربعاء، محافظة على استقرارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وجاءت أسعار الفواكه وأسعار الخضروات في أسواق غزة اليوم على النحو الآتي.

بندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار: 1 ك = 1 شيكل

باذنجان: 1ك = 1 شيكل

و3ك = 2 شيكل

بصل:  1 ك = 1 شيكل

بامية بلدية: 6 شيكل

كوسا: 7 ك = 10 شيكل

بطاطا: 6 – 7 ك = 10 شيكل

لوبيا: 1ك = 3 شيكل

فاصوليا: 1ك = 3 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

تومة (وقية): 2.5 شيكل

فلفل: 1ك = 2 شيكل

فليفلة: 1 ك = 3 شيكل

ليمون: 1 ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

رمان حامض: 3 شيكل

قرع: 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه:

موز: 1ك = 5 شيكل

تفاح: 1ك = 5 شيكل

مانجا شيلي: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

مانجا مايا: 1ك = 5 شيكل

خوخ: 1ك = 5 شيكل

أجاص: 1ك = 5 شيكل

تين: 1ك = 5 شيكل

سنطروزة: 1ك = 5 شيكل

عنب: 1 ك = 4 – 5 شيكل

#الخضروات

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حزب الله على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم

تعليقا على انفجار مرفأ بيروت.. حسان دياب: لبنان منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب..!

شاهد.. قناة عبرية: ما الذي دفع شارون للانسحاب من غزة وتغيير ثوابته الأمنية والاستراتيجية؟

بالفيديو والصور: إصابات وأضرارا كبيرة في المنازل.. انفجار كبير يهز العاصمة اللبنانية..

الاحتلال يعرض مبلغ 670 ألف شيكل على عائلة الشهيدة الرابي كتعويض مالي

بالرابط .. "الأونروا" تطلق خدمة تقديم طلبات التسجيل الكترونياً عبر الانترنت

مدير الأمن العام اللبناني: لا يمكن استباق التحقيقات وهناك مواد شديدة الانفجار موجودة

الأخبار الرئيسية

71949

قناة عبرية : هكذا ستؤثر كارثة مرفأ بيروت على إسرائيل

تعليقا على انفجار مرفأ بيروت.. حسان دياب: لبنان منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب..!

الصحة: وفاتان بفيروس كورونا من بيت أولا وبيت عوا

حكومة اشتيه

قرارات مجلس الوزراء.. توصية بحجز مليوني جرعة من اللقاح ضد "كورونا" لدى منظمة الصحة

عباس ابراهيم

مدير الأمن العام اللبناني: لا يمكن استباق التحقيقات وهناك مواد شديدة الانفجار موجودة