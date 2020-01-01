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فنانون لبنانيون يتفاعلون مع تفجير بيروت

الأربعاء 05 أغسطس 2020 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فنانون لبنانيون يتفاعلون مع تفجير بيروت


وكالات

تفاعل عدد من الفنانين اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي مع الانفجار الذي هز، يوم أمس، العاصمة اللبنانية بيروت، مناشدين بالتبرع بالدم للمستشفيات.

وأطلقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، المساعدة في التبرع بالدم، لاستيعاب العدد الهائل من الجرحى.

كما نشرت الإعلامية رزان المغربي، تغريدة حملت صورة وضع فيها أرقام هواتف بنك الدم في لبنان، حثت فيها على التبرع بالدم للصليب الأحمر في بيروت.

وتوجهت الفنانة نانسي عجرم بالدعاء لله في تغريدة، قائلة: "يا رب ما إلنا غيرك... لبنان".

وعلقت الفنانة نجوى كرم على الحادث، قائلة: "يا ربّ لا تهجر سما لبنان".

وعبرت الفنانة إليسا بتغريدة مؤثرة، قائلة: "محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم، المهم. الله يحمي لبنان".

ونشر المخرج اللبناني جاد شويري، على صفحته الخاصة على "فيسبوك"، صورا لشقته المدمرة، وعلق على المنشور، قائلا: "هذه شقتي. كان يمكن أن أموت. أنا بأمان نسبي مع الجميع هنا معي. ما زلت لا أستطيع الوصول إلى الجميع لمعرفة من هو بخير. آسف لا أستطيع الرد على هاتفي. الدم في كل مكان في شوارع الأشرفية. يصاب الناس في كل مكان حول إن لم يموتوا. يبدو وكأنها نهاية العالم".

يذكر بأن انفجارا عنيفا هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، متسببا في سقوط قتلى ومصابين وخسائر مادية كبيرة.

وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران. 

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