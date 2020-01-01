  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 9 شبان من بيت لحم ونابلس

الأربعاء 05 أغسطس 2020 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 9 شبان من بيت لحم ونابلس


رام الله / سما /

دهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، محافظتي بيت لحم جنوب الضفة ونابلس شمالاً، واعتقلت 9 شبان بينهم أسير محرر من بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عبد الفتاح شعيب أبو شعيرة (25 عاماً) من مخيم العزة شمالا، وطارق موسى عبيات (35 عاماً)، ومحمد ابراهيم عبيات (40 عاماً) من منطقة أبو فريحة في مدينة بيت ساحور، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي نابلس، اعتقلت القوات، 5 شبان من قرية كفر قليل، وآخر من منطقة الضاحية، جنوب نابلس.

وداهمت قوات الاحتلال قرية كفر قليل، جنوب نابس، فجراً، واعتقلت 5 شبان، وهم: شريف بسام منصور، ومهند علي القني، ويحيى نعيم القني، وخالد علي القني، وعلي ادريس القني، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

كما اعتقلت القوات الشاب عزيز دويكات، بعد أن داهمت منزل ذويه في منطقة الضاحية، جنوب نابلس.

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حزب الله على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم

تعليقا على انفجار مرفأ بيروت.. حسان دياب: لبنان منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب..!

شاهد.. قناة عبرية: ما الذي دفع شارون للانسحاب من غزة وتغيير ثوابته الأمنية والاستراتيجية؟

بالفيديو والصور: إصابات وأضرارا كبيرة في المنازل.. انفجار كبير يهز العاصمة اللبنانية..

الاحتلال يعرض مبلغ 670 ألف شيكل على عائلة الشهيدة الرابي كتعويض مالي

بالرابط .. "الأونروا" تطلق خدمة تقديم طلبات التسجيل الكترونياً عبر الانترنت

مدير الأمن العام اللبناني: لا يمكن استباق التحقيقات وهناك مواد شديدة الانفجار موجودة

الأخبار الرئيسية

71949

قناة عبرية : هكذا ستؤثر كارثة مرفأ بيروت على إسرائيل

تعليقا على انفجار مرفأ بيروت.. حسان دياب: لبنان منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب..!

الصحة: وفاتان بفيروس كورونا من بيت أولا وبيت عوا

حكومة اشتيه

قرارات مجلس الوزراء.. توصية بحجز مليوني جرعة من اللقاح ضد "كورونا" لدى منظمة الصحة

عباس ابراهيم

مدير الأمن العام اللبناني: لا يمكن استباق التحقيقات وهناك مواد شديدة الانفجار موجودة