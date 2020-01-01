الاحتلال يعتقل 9 شبان من بيت لحم ونابلس

رام الله / سما /

دهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، محافظتي بيت لحم جنوب الضفة ونابلس شمالاً، واعتقلت 9 شبان بينهم أسير محرر من بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عبد الفتاح شعيب أبو شعيرة (25 عاماً) من مخيم العزة شمالا، وطارق موسى عبيات (35 عاماً)، ومحمد ابراهيم عبيات (40 عاماً) من منطقة أبو فريحة في مدينة بيت ساحور، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي نابلس، اعتقلت القوات، 5 شبان من قرية كفر قليل، وآخر من منطقة الضاحية، جنوب نابلس.

وداهمت قوات الاحتلال قرية كفر قليل، جنوب نابس، فجراً، واعتقلت 5 شبان، وهم: شريف بسام منصور، ومهند علي القني، ويحيى نعيم القني، وخالد علي القني، وعلي ادريس القني، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

كما اعتقلت القوات الشاب عزيز دويكات، بعد أن داهمت منزل ذويه في منطقة الضاحية، جنوب نابلس.