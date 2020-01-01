ترامب: جنرالاتنا أبلغوني أن انفجار بيروت "هجوم بقنبلة من نوع ما"

القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، إن جنرالات الجيش ببلاده أخبروه أنهم يعتقدون أن الانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء، ربما كان هجوما بقنبلة، مؤكدا استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف ترامب في مؤتمره الصحافي اليومي: "لقد قابلت بعض من جنرالاتنا العظماء (...) ويبدو أنهم يعتقدون أن ما حدث في بيروت كان هجوما. كانت قنبلة من نوع ما".

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وأعرب الرئيس الأميركي عن أسفه لما وقع في لبنان، وأكد استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة لهذا البلد العربي.

وتابع: "انفجار بيروت يبدو وكأنه اعتداء رهيب".

وقدم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بدوره، تعازيه "إلى كل أولئك الذين تضرروا بفعل الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت".

وقال بومبيو في بيان: "نتابع الوضع عن كثب ونقف مستعدين لمساعدة الشعب اللبناني كي يتعافى من هذه المأساة".

وأضاف: "فريقنا في بيروت رفع لي تقارير حول الدمار الشامل الذي أصاب مدينة وشعبا أعتز بهما؛ مما يشكل تحديا إضافيا في وقت يقع فيه لبنان في أزمة عميقة".

وختم بومبيو بيانه بأن الولايات المتحدة تتطلع إلى نتائج تحقيق الحكومة اللبنانية في الانفجار.