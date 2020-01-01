إسرائيل تسجل 1009 إصابة جديدة بكورونا واجمالي الوفيات يبلغ 559

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 1009 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وبلغت الحصيلة الاجمالية للإصابات الحرجة 342، منها 99 حالة تتعرض لأجهزة التنفس الاصطناعي كاملا.

ومنذ منتصف الليل، توفي سبعة مرضى كورونا، ومنذ تفشي الوباء ارتفع عدد الوفيات المصابة بالفيروس إلى 559، ومن بين المصابين في كورونا، يتم تعريف 49829 شخصا حاليا على أنهم تعافوا من المرض، ويتم تعريف 25435 حالة على انها نشطة.

من بين الإصابات النشطة، يوجد 752 شخصا في المستشفى حاليًا في المستشفيات الإسرائيلية، بينما يتم علاج بقية المرضى داخل المنازل أو في فنادق كورونا.

ويتواصل السباق من أجل إيجاد لقاح مضاد لوباء كوفيد-19 لكن منظمة الصحة العالمية حذّرت من عدم وجود حل سحري حالياً، في وقت لا يزال تفشي الوباء يتسارع في العالم.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس "ليس ثمة حل سحري حاليا وقد لا يكون هناك إطلاقا". وأضاف "التجارب السريرية تعطينا أملاً. هذا لا يعني بالضرورة أنه سيكون لدينا لقاح" فعّال، خصوصاً مع مرور الزمن، وفيما تنخرط العديد من الدول في معركة اللقاحات، وصل بعضها إلى المراحل الأخيرة من التجارب.