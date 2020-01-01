  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

أبو العردات يدعو للتضامن مع الشعب اللبناني

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو العردات يدعو للتضامن مع الشعب اللبناني


بيروت /سما/

أعرب أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عن أسفه لوقوع حادث الإنفجار الأليم الذي وقع في ميناء بيروت والذي أدّى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى من المصابين.

وأعلن أبو العردات عن تضامن أبناء شعبنا الفلسطيني مع إخوانهم وأشقائهم من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.

ودعا عموم أبناء شعبنا للمساهمة في مساعدة الشعب اللبناني الشقيق وإسعاف الجرحى والمصابين وإلى إطلاق حملة للتبرع بالدم.

كما وأعلن أن يوم غد الأربعاء هو يوم حداد في كافة المخيمات تضامناً مع الشعب اللبناني وأسر وعائلات الشهداء والجرحى والمصابين.

وتوجه أبو العردات بأحر التعازي لعائلات وأسر الشهداء وللشعب اللبناني الشقيق داعياً بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

#حركة فتح #مخيمات اللاجئين #لبنان #انفجار بيروت

الأكثر قراءة اليوم

أحدهم سبب له آلاما في العنق"... ساركوزي يكشف أسرار لقاءاته ببعض الزعماء العرب

عمره 53 عاما ويبدو بسن 25.. هل اكتشف إكسير الشباب؟

شاهد.. قناة عبرية: ما الذي دفع شارون للانسحاب من غزة وتغيير ثوابته الأمنية والاستراتيجية؟

بالفيديو والصور: إصابات وأضرارا كبيرة في المنازل.. انفجار كبير يهز العاصمة اللبنانية..

تعليقا على انفجار مرفأ بيروت.. حسان دياب: لبنان منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب..!

اسعار العملات مقابل الشيكل

أول تعليق من حزب الله على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم

الأخبار الرئيسية

تعليقا على انفجار مرفأ بيروت.. حسان دياب: لبنان منكوب وما حصل لن يمر من دون حساب..!

الصحة: وفاتان بفيروس كورونا من بيت أولا وبيت عوا

حكومة اشتيه

قرارات مجلس الوزراء.. توصية بحجز مليوني جرعة من اللقاح ضد "كورونا" لدى منظمة الصحة

عباس ابراهيم

مدير الأمن العام اللبناني: لا يمكن استباق التحقيقات وهناك مواد شديدة الانفجار موجودة

الرئيس عباس يصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم