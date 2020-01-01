أبو العردات يدعو للتضامن مع الشعب اللبناني

بيروت /سما/

أعرب أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عن أسفه لوقوع حادث الإنفجار الأليم الذي وقع في ميناء بيروت والذي أدّى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى من المصابين.

وأعلن أبو العردات عن تضامن أبناء شعبنا الفلسطيني مع إخوانهم وأشقائهم من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.

ودعا عموم أبناء شعبنا للمساهمة في مساعدة الشعب اللبناني الشقيق وإسعاف الجرحى والمصابين وإلى إطلاق حملة للتبرع بالدم.

كما وأعلن أن يوم غد الأربعاء هو يوم حداد في كافة المخيمات تضامناً مع الشعب اللبناني وأسر وعائلات الشهداء والجرحى والمصابين.

وتوجه أبو العردات بأحر التعازي لعائلات وأسر الشهداء وللشعب اللبناني الشقيق داعياً بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.