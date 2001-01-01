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الذهب يتجاوز ألفي دولار لأول مرة في التاريخ

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الذهب يتجاوز ألفي دولار لأول مرة في التاريخ


سما /وكالات/

تجاوزت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، حاجز ألفي دولار للأوقية، للمرة الأولى في التاريخ، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتجاوز الذهب في العقود الأميركية الآجلة هذا الحاجز، بحلول الساعة 15:00، وواصل الصعود ليبلغ ذروة 2006 دولارات بحلول الساعة 15:20، من مساء اليوم، قبل أن يرتد إلى 2002 دولار.

وبحلول الساعة 15:28، صعد الذهب في المعاملات الفورية متجاوزا 2001 دولار للأوقية، بعدما لامس للحظات حاجز 2003 دولارات.

وجاء الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، مع تهافت المستثمرين عليه باعتباره ملاذا آمنا، هروبا من الأصول عالية المخاطر مع تراجع الآمال بتعافٍ اقتصادي قريب في ظل اتساع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.

وزاد من قوة الذهب، انكفاء الدولار نحو الهبوط بعدما سجل مكاسب في وقت سابق اليوم.

وبحلول الساعة 15:40، نزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 93.430.

وبذروته الجديدة، فقد حقق المعدن النفيس مكاسب تجاوزت 30 بالمئة منذ بداية 2020.

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