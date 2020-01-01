لجان المقاومة تعلن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني..

غزة /سما/

أعلنت لجان المقاومة في فلسطين تضامنها الأخوي الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق أمام الفاجعة الكبيرة التي ألمت بهم جراء الانفجار الكبير الذي هز بيروت عصر اليوم

وقالت لجان المقاومة أنها تتقدم باصدق مشاعر المواساة والتضامن مع لبنان شعبا وقيادة وخصوصا أهالي الضحايا والمصابين جراء هذا الحادث الأليم راجية الله عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين .

ودعت لجان المقاومة في فلسطين اهلنا وأبناء شعبنا في لبنان للتضامن مع أشقائنا في لبنان بكافة الأشكال والسبل المتاحة سائلين الله تعالى بأن يتجاوز الشعب اللبناني هذه المحنة التي نزلت بهم في اسرع وقت .