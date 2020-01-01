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6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن


عمان /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا  جميعها غير محلية.

وبحسب الايجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة توزعت الاصابات الجديدة على النحو الآتي:

3 حالات لقادمين من الخارج ممن يقيمون في فتادق الحجر (2 من السعودية، و1 من العراق)، و3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر حدود العمري، ليرتفع إجمالي عدد حالات الاصابة في المملكة الى 1224 حالة.

وسجلت اليوم 24 حالة شفاء 18 في مستشفى الأمير حمزة، و6 في المنطقة الخاصة بعزل المصابين في البحر الميت، وتم اجراء 4781 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي اجريت حتى الآن 616656 فحصا.

#الاردن #فيروس كورونا

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