قادة دول وسياسيون ينعون ضحايا انفجار بيروت.. والحكومة اللبنانية تعلن "الأربعاء" حداد عام

غزة /سما/

نعى قادة دول وسياسيون مساء يوم الثلاثاء، ضحايا مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أعلن يوم الأربعاء يوم حداد عام على ضحايا انفجار بيروت.

ومن جهته قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء إلى لبنان حكومة وشعباء جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال السيسي عبر تويتر : "خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".

أمير قطر أجري اتصالاً مع الرئيس اللبناني، وأمر بإرسال مستشفيات ميدانية إلى لبنان في أعقاب انفجار بيروت.

رئيس المجلس الأوروبي أكد، أننا جاهزون لتوفير المساعدة والدعم إلى لبنان.

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش كتب عبر تويتر، "قلوبنا مع بيروت وأهلها. دعاؤنا في هذه الساعات العصيبة أن يحفظ رب العالمين لبنان الشقيق واللبنانيين، وأن يخفف مصابهم ويضمد جراحهم، ويحفظ بيوتهم من الأحزان والآلام".

وزير الخارجية الإيراني، قال: إنّ قلوبنا مع الشعب اللبناني في هذه الكارثة الكبيرة.

‏‏‏‏‏‏د.عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم ‎‎‎‎‎‎غزة كتب عبر تويتر، خالص تعازينا الحارة إلى أهالي ضحايا انفجار بيروت ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين .

وهز انفجار عصر يوم الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت المعلومات الأولية أنّ "الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وأدى الى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخله"، مشيرةً إلى أنّ النيران ما زالت تشتغل في العنبر رقم 12 حيث وقع الانفجار.

كما أعلن عن وفاة أمين عام حزب الكتائب نزار نجاريان جراء الانفجار.

كما افيد ان شركة كهرباء لبنان مدمرة بالكامل جراء الإنفجار. كما خلف الانفجار أضراراً هائلة في مطار بيروت الدولي.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية، أنّ أضرار كبيرة وقعت في السراي الحكومي جراء الانفجار واصابة ابنة رئيس الحكومة حسان دياب وزوجته ومستشارين بجروح طفيفة

الرئيس اللبناني مشيل عون أعطى توجيهات الى القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار.