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الجمارك اللبنانية: مادة النترات هي سبب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجمارك اللبنانية: مادة النترات هي سبب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت


بيروت /سما/

أعلن مدير عام الجمارك في لبنان بدري ضاهر، أن مادة النترات، كانت السبب الرئيسي في الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت اليوم.

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية".

وأكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن هناك عددا كبيرا من الإصابات، وكلف المستشفيات باستقبال الجرحى على حساب وزارة الصحة. وفق روسيا اليوم

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "حريقا كبيرا إندلع في مستودع للمفرقعات في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في المرفأ، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي"، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء هرعت إلى المكان وتعمل على إخماد الحريق.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية وطبية لبنانية، بـ"سقوط 10 ضحايا على الأقل في الانفجار".

#لبنان #انفجار بيروت

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