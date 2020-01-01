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مسؤول إسرائيلي: لا علاقة لإسرائيل بانفجار بيروت..

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: لا علاقة لإسرائيل بانفجار بيروت..


القدس المحتلة /سما/

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي نفيه وجود أي علاقة لإسرائيل بالانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت اليوم.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "إسرائيل ليست لها أي علاقة بالحادث".

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي في حديث للقناة الـ 12 للتلفزيون الإسرائيلي إن الانفجار من المرجح أن يكون ناجما عن حريق في المرفأ.

يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، وقالت مصادر لـ "رويترز" إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص. كما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.

ولم يتم تحديد سبب الانفجار بشكل نهائي. ويعتقد أنه وقع في المستدوعات الموجودة بالمرفأ. "RT"

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #انفجار بيروت #لبنان

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