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نادي الأسير: نقل الأسير كريم يونس تعسفياً من سجن "جلبوع" إلى سجن "مجدو"

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: نقل الأسير كريم يونس تعسفياً من سجن "جلبوع" إلى سجن "مجدو"


رام الله /سما/

نقلت إدارة سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، الأسير كريم يونس عميد الأسرى الفلسطينيين، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" بشكل تعسفي، وذلك من سجن "جلبوع" إلى سجن "مجدو".

وقال نادي الأسير في بيان له، إن عملية النقل المفاجئة للأسير يونس، ما هي إلا إجراء قمعي، واستهداف واضح له، معبراً عن خشيته من أن تكون عملية نقله لعزله إنفرادياً، خاصة أن إدارة السجون ومنذ مطلع هذا العام، استهدفت مجموعة من الكوادر التنظيمية لحركة فتح، عبر عمليات النقل المتكررة والعزل.

ولفت نادي الأسير إلى أن إدارة السجون وعلى مدار العقود الماضية استخدمت عملية النقل والعزل، لتقويض أي دور تنظيمي لقادة الأسرى وكسر أي حالة جماعية وحدوية.

يُشار إلى أن الأسير يونس من بلدة عارة في الأراضي المحتلة عام 1948م، دخل عامه الـ(38) على التوالي في سجون الاحتلال مطلع هذا العام، وهو محكوم بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقاً لمدة (40) عاماً.

#سجون الاحتلال #كريم يونس

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