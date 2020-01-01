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مصادر مقربة من "حزب الله": لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة للحزب بالمرفأ

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر مقربة من "حزب الله": لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة للحزب بالمرفأ


بيروت /سما/

نقلت قناة otv اللبنانية، عن مصادر مقربة من "حزب الله" قولها إنه لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة الحزب في مرفأ بيروت.

ووقع انفجار ضخم عصر اليوم الثلاثاء، في مرفأ بيروت، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في المرفأ ما أدى إلى احتراقه جراء إنفجار مفرقعات نارية داخله.

من جهته أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن هناك عددا كبيرا من الإصابات جراء الانفجار، وأوعز للمستشفيات باستقبال الجرحى على حساب وزارة الصحة العامة.

RT

#حزب الله #اسرائيل #لبنان #انفجار بيروت

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