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"أوتشا": الاحتلال هدم أو صادر 30 مبنى خلال أُسبوعين

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أوتشا": الاحتلال هدم أو صادر 30 مبنى خلال أُسبوعين


رام الله /سما/

كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو صادرت 30 مبنى في المنطقة المسماة (ج) بالضفة الغربية وفي القدس الشرقية، خلال أُسبوعين.

وأوضح "أوتشا" في تقريرٍ له أنه "تم هدم أو مصادرة 30 مبنى يملكها فلسطينيون في المنطقة (ج) والقدس الشرقية بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 25 شخصاً وإلحاق الأضرار بنحو 140 آخرين.

ويغطي تقرير "أوتشا" الفترة ما بين الرابع عشر والسابع والعشرين من تموز الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أحد المباني التي تم هدمها (في 21 تموز) على مشارف مدينة الخليل كان من المقرر استخدامه كمركز لإجراء فحوصات الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لبلدية الخليل.

وأضاف: "هُدم هذا المبنى وثلاثة مبانٍ أخرى بموجب الأمر العسكري رقم 1797، الذي يتيح إزالة المباني غير المرخصة في غضون 96 ساعة من إرسال إخطار بشأنها".

وأعربت المنظمات الإنسانية ومؤسسات حقوق الإنسان، بحسب التقرير "عن قلقها مراراً وتكراراً حيال هذا الإجراء، الذي يحُول بين الأشخاص المتضررين منه وبين الإدلاء بأقوالهم أمام الهيئات القضائية المختصة إلى حدٍّ كبير".

#أوتشا #الامم المتحدة #اخطارات هدم

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