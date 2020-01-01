5 آلاف حصة غذائية من الكويت للفلسطينيين في لبنان

بيروت /سما/

قدمت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، من خلال جمعية الهلال الأحمر الكويتي، 5 آلاف حصة غذائية لأبناء الشعب الفلسطيني في لبنان.

وتم تسليم الحصص الغذائية بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، والسكرتير الأول في سفارة دولة الكويت عبد العزيز العومي، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، وأمين سر إقليم حركة فتح في لبنان حسين فياض، وممثل الصليب الأحمر اللبناني يوسف بطرس.

وشكر السفير دبور دولة الكويت والهلال الأحمر وسفارة دولة الكويت في لبنان على هذه المكرمة، معرباً عن تقديره لجهود الصليب الأحمر اللبناني.

بدوره، قال العومي: "ما نقوم به اليوم هو استمرار للنهج الكويتي والمؤسسات الكويتية، وفي مقدمتها الهلال الأحمر الذي قدم المساعدات على مدار السنة الماضية لأشقائنا في دولة فلسطين الحبيبة، ونتمنى كل الخير للأشقاء في دولة فلسطين، ونشكر السفير دبور على حرصه واهتمامه بالموضوع".

وشكر أبو العردات باسم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية دولة الكويت والهلال الأحمر وسفير الكويت في لبنان، مؤكداً أن "هذه المساعدات تعطي الأمل لأبناء الشعب الفلسطيني أن هناك إخوة وأشقاء كانوا مع فلسطين وما زالوا".