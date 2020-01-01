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مرفق الرابط.. الخارجية تطلق منصة لحصر أعداد الطلبة الراغبين بالالتحاق بجامعاتهم بالخارج

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق الرابط.. الخارجية تطلق منصة لحصر أعداد الطلبة الراغبين بالالتحاق بجامعاتهم بالخارج


رام الله /سما/

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم، إطلاق منصة التسجيل الإلكتروني بهدف حصر أعداد الطلبة الراغبين في السفر للالتحاق بجامعاتهم في الخارج.

ودعت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الطلبة الراغبين في السفر إلى التسجيل بالموقع عبر الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.mofa.pna.ps/ar

وأهابت بالطلبة الدخول إلى المنصة وتسجيل البيانات المطلوبة، في الفترة الممتدة من الساعة الخامسة من مساء اليوم وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 11/ 8/ 2020.

وأكدت الوزارة أن التسجيل في المنصة في هذه المرحلة يهدف إلى حصر الأعداد وجمع البيانات المطلوبة، ولا يترتب عليه أي التزام بتأمين السفر إلى الجامعات في الدول المختلفة.

وأشارت إلى أن "إطلاق المنصة يأتي بناء على تعليمات وزير الخارجية رياض المالكي، وامتداداً لدورها الريادي في رعاية شؤون الجاليات الفلسطينية والطلبة واللاجئين والعالقين الصحية والمعيشية منذ بداية الجائحة، بما في ذلك النجاحات الكبيرة التي حققتها بالشراكة مع الجهات الفلسطينية ذات العلاقة في حملة "عودة الأحباب"، ووفاءً بالتزاماتها تجاه طلبتنا، سواء الطلبة الذين أنهوا امتحان الدراسة الثانوية العامة لهذا العام والذين حصلوا على قبول للدراسة في إحدى الجامعات في الخارج، ويرغبون بالالتحاق بمقاعد الدراسة، أو الطلبة الجامعيين في جميع المراحل الدراسية.

#الخارجية والمغتربين #منصة التسجيل الإلكتروني #الطلبة الفلسطينيين

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