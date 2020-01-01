"الانتخابات لن تخدم أحد".. غانتس: من لم يلتزم باتفاق الائتلاف عليه تقديم تفسيرات!

القدس المحتلة /سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس: "من لا يلتزم باتفاق الائتلاف، عليه أن يُقدم تفسيرات"، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.



وأضاف غانتس: "من لم يلتزم بالاتفاقية التي تم التوقيع عليها قبل ثلاثة أشهر فقط، سيتعين عليه فيما بعد تقديم تفسيرات لما حدث".



وأشار إلى أن "الأرثوذكس المتشددون وجميع الشركاء مسؤولون أيضاً عن تنفيذ الاتفاقية".



وتابع غانتس: "أعتقد أن الانتخابات وغياب الاستقرار المالي لن يخدم أحدًا في إسرائيل".



ولفتت الصحيفة إلى أن "ميزانية الدولة أصبحت قضية متنازع عليها في الأيام الأخيرة حيث يصر غانتس وحزبه ’كاحول لفان’ على ميزانية فترة السنتين، بينما يصر رئيس الوزراء نتنياهو وحزبه ’الليكود’ على ميزانية قصيرة الأجل".