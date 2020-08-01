العثور على نباتات "مصاصة دماء" نارية تختبئ في جميع أنحاء العالم!

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يعيش "نبات مصاص دماء" غريب يختبئ في الغابات حول العالم، ويمتص العناصر الغذائية من النباتات الأخرى من خلال ربط نفسه بجذور المضيف.

ويُعرف "لانغسدورفيا" بأنه نبات مزهر متقشر أحمر ناري، يخرج من الأرض خلال موسم الجفاف ليتغذى على الشجيرات والتين وحتى الصبار.

وتمتص النباتات الطفيلية جذور المضيف، وتبتلع جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها للبقاء على قيد الحياة.

ويفرز كل من الذكور والإناث رحيقا حلو الرائحة يجذب مخلوقات التلقيح لنشر بذوره، بالإضافة إلى النمل والطيور التي تتغذى على "لانغسدورفيا".

Doorknobs in skirts. Microphones in tutus. There are lots of ways to describe Langsdorffia flowers, but parasitic-plant specialist Chris Thorogood says they “absolutely look to me like deep-sea creatures.”

https://t.co/thmOLpMFtO — Science News (@ScienceNews) August 1, 2020

وقال كريس ثوروغود، اختصاصي النباتات الطفيلية، في حديقة النباتات والمشتل بجامعة أكسفورد، لموقع ScienceNews: "إنها نباتات مصاصة للدماء".

وهناك 4 أنواع معروفة من هذا النبات الطفيلي: L. hypogaea Mart، المنتشر في جميع أنحاء أمريكا الوسطى والجنوبية. L. malagasica، في مدغشقر؛ L. papuana Geesink في بابوا غينيا الجديدة؛ وL. heterotepala الموصوفة مؤخرا، والتي تقتصر على حفنة فقط من الغابات في جنوب وجنوب شرق البرازيل.

وكتب الباحثون في الدراسة المنشورة في NPH: "إن الأجزاء المتقشرة التي غالبا ما تكون زاهية الألوان، تنبثق من الفروع الصخرية الجوفية على أرضية الغابة القذرة، وتشبه بشكل سطحي مخلوقات أعماق البحار، بدلا من النباتات المزهرة".

وتفتقر هذه النباتات الطفيلية، التي تنتمي إلى عائلة Balanopharaceae، إلى البنية الجذعية التقليدية. وتطلق رحيقا ذا رائحة حلوة لجذب الملقحات.

وتجذب النباتات عددا من المخلوقات، بما في ذلك الخنافس والنمل وحتى الطيور التي تتغذى على النباتات الملونة.

"RT"