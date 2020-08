العثور على نباتات "مصاصة دماء" نارية تختبئ في جميع أنحاء العالم!

يعيش "نبات مصاص دماء" غريب يختبئ في الغابات حول العالم، ويمتص العناصر الغذائية من النباتات الأخرى من خلال ربط نفسه بجذور المضيف.

ويُعرف "لانغسدورفيا" بأنه نبات مزهر متقشر أحمر ناري، يخرج من الأرض خلال موسم الجفاف ليتغذى على الشجيرات والتين وحتى الصبار.

وتمتص النباتات الطفيلية جذور المضيف، وتبتلع جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها للبقاء على قيد الحياة.

ويفرز كل من الذكور والإناث رحيقا حلو الرائحة يجذب مخلوقات التلقيح لنشر بذوره، بالإضافة إلى النمل والطيور التي تتغذى على "لانغسدورفيا".

Doorknobs in skirts. Microphones in tutus. There are lots of ways to describe Langsdorffia flowers, but parasitic-plant specialist Chris Thorogood says they “absolutely look to me like deep-sea creatures.”

