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غزة.. المحكمة العسكرية تمهل 6 متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة.. المحكمة العسكرية تمهل 6 متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم


غزة /سما/

أمهلت المحكمة العسكرية الخاصة التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، 6 متهمين مدة 10 أيام لتسليم أنفسهم للقضاء العسكري.

وأوضحت أن المتهمين هم: المتهم نبيل عبد الحي مقداد هوية رقم (410051916) والمتهم عبد الرحيم رباح عبيد هوية رقم (926806076) والمتهم شعبان عبد الله الغرباوي هوية رقم (920847357) والمتهم ياسر سليمان السكران هوية رقم (410137319) والمتهم صفوت صابر الحلبي (435245613) والمتهم وليد محمد ابو عودة هوية رقم، (975275541).

وأضافت أن مهلة تسليم أنفسهم 10 أيام من تاريخ يوم الاربعاء الموافق 29/07/2020لتسليم أنفسهم للقضاء العسكري.

وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم أنفسهم للعدالة يعتبرون فارون من وجه العدالة وسيحاكمون غيابياً.

وقالت إنه على كل من يعلم بمحل وجودهم أن يخبر عنهم، معتبرةً من لا يبلغ عنهم متستراً على مجرمين فارين من وجه العدالة.

#المحكمة العسكرية #غزة #القضاء العسكري

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