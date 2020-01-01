  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يكشف عن الخطأ التاريخي الأكبر للولايات المتحدة منذ نشوئها..

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يكشف عن الخطأ التاريخي الأكبر للولايات المتحدة منذ نشوئها..


واشنطن /سما/

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الخطأ التاريخي الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية منذ نشوئها.

ونقل موقع "Axios" المقابلة التلفزيونية الحصرية مع الرئيس ترامب، حيث وصف الأخير أن قرار إرسال القوات الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط كان بمثابة الخطأ التاريخي الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية منذ نشوئها. 

وفال ترامب في هذا الصدد: "أزلنا "داعش" الإرهابية 100% وأزلنا الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى زعيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، فعلت الكثير من الأشياء التي لم يفعلها الرؤساء الآخرون".

وأضاف ترامب، معلقا: "لم يكن يجب علينا القدوم إلى الشرق الأوسط على الإطلاق". "سبوتنيك"

#ترامب #الولايات المتحدة #الجيش الامريكي #الشرق الاوسط #ايران #داعش

الأكثر قراءة اليوم

سرايا القدس تكشف تفاصيل عملية استخباراتية معقدة لجهازها الامني استمرت لـ 1400 يوماً

انزعاج بالأروقة السياسية في واشنطن.. إدارة ترامب تقبل بإعلان نتنياهو ضم كل المستوطنات..

أحدهم سبب له آلاما في العنق"... ساركوزي يكشف أسرار لقاءاته ببعض الزعماء العرب

عمره 53 عاما ويبدو بسن 25.. هل اكتشف إكسير الشباب؟

ابو حمزة: ما عرضناه في "بيت العنكبوت" غَيض من فيض مما سَمحت قيادة السرايا بنشره

شاهد.. أسد ولبوة عاشا قصة حب دامت 6 سنوات ورحلا في يوم واحد

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة توضح سبب انخفاض وتيرة الاصابات بفيروس كورونا في أول ايام العيد..

98

شاهد.. قناة عبرية: ما الذي دفع شارون للانسحاب من غزة وتغيير ثوابته الأمنية والاستراتيجية؟

مسؤول امريكي يوضح قرار الإدارة الأمريكية بشأن الضم والخطوات القادمة لخطة ترامب

مظاهرات ضد نتنياهو

خبير اسرائيلي: هذه الأسباب ستدفع شبابنا الي هجرة كبيرة خارج "اسرائيل" ..!

الصحة: تسجيل 229 إصابة جديدة بكورونا و738 حالة تعافٍ