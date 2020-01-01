ماليزيا... اقتحام مكتب "الجزيرة" في كوالالمبور والاستيلاء على عدة أجهزة

كوالالمبور /سما/

داهمت السلطات مكتب "الجزيرة" في كوالالمبور، صباح اليوم، كجزء من تحقيق مستمر في حلقة "101 شرق" التي سلطت الضوء على ما أفادت أنه "سوء المعاملة للمهاجرين".

ووفقا لمصادر موقع "ماليزي أكيني"، فإن ما لا يقل عن اثنين من الأفراد النظاميين وخمسة آخرين يرتدون ملابس مدنية قد داهموا مكتب هيئة "الجزيرة" في الطابق 27 ، في البرج "جي".

وقال الموقع إن المداهمين استولوا على العديد من الأجهزة التي يعتقد أنها تستخدم في إنتاج الفيلم وثائقي لمدة 25 دقيقة.

وفي شهر تموز/يوليو الماضي، استجوبت الشرطة الماليزية، 6 صحفيين من قناة "الجزيرة" القطرية، حول فيلم وثائقي عن المهاجرين أثار غضب السلطات، واعتبرته السلطات "مسيئا ومفبركا، ومليئا بالأكاذيب، ويسعى لتشويه صورة البلاد".

وبثت "الجزيرة" فيلماً وثائقياً أفادت فيه أن ماليزيا "مارست التمييز العنصري في تعاملها مع المهاجرين غير الشرعيين عندما اتخذت خطوات للحد من انتشار فيروس كورونا"، الأمر الذي أثار انتقادات واستياء واسعا في ماليزيا. "سبوتنيك"