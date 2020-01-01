"الاقتصاد": خسائرنا تجاوزت 3 مليارات دولار نتيجة فيروس كورونا

رام الله /سما/

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء: إن خسائر الاقتصاد الفلسطيني، خلال الأشهر الماضية، تجاوزت 3 مليارات دولار، نتيجة فيروس كورونا.



وأضاف المتحدث باسم الوزارة، عزمي عبد الرحمن في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد صغير، والناتج المحلي لا يتجاوز 15 مليار دولار، ويعاني كثيراً من المعيقات، إذ إن 97% من المنشآت الاقتصادية هي صغيرة ومتناهية الصغر، ومعظمها ما زال مغلقاً.

وأكد أن نسبة المنشآت العاملة لا يتجاوز 30% بالإضافة إلى استمرار سيطرة الاحتلال على كافة الموارد الاقتصادية الفلسطينية، مما تسبب بهذه الخسائر للاقتصاد الفلسطيني.



وبيّن عبد الرحمن، أن جائحة كورونا أثرت على 40 ألف عامل فلسطيني في قطاع السياحة، والآن هم عاطلون عن العمل، مبيناً ان ثلثي المنشآت الاقتصادية لا تعمل.





