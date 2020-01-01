وزيرة الصحة توضح سبب انخفاض وتيرة الاصابات بفيروس كورونا في أول ايام العيد..

رام الله /سما/

كشفت وزيرة الصحة د. مي الكيلة اليوم الثلاثاء، عن تعطل جهاز فحص كورونا الأمر الذي أثر على نتائج محافظة الخليل.

وقال الكيلة في تصريحات إذاعية صباح الثلاثاء، " إن تعطل جهاز الفحص، أثر على النتائج في محافظة الخليل، وتم إصلاحه في فترة العيد، حيث بدأ العمل مجدداً بثاني يوم العيد.

وأضافت الكيلة: أن وتيرة الإصابات المنخفضة، كان جراء تعطل جهاز الفحص يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن لجنة الطوارئ ستناقش اليوم توصيات المحافظين والأجهزة الأمنية، حيث سيعقد اليوم اجتماع الساعة 12 ظهراً.

وشددت وزيرة الصحة، على أن قرارات لجنة الطوارئ بشأن التعامل مع الحالة الوبائية، ستعلن اليوم خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة.