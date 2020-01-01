كاسياس يعلن الاعتزال رسمياً

سما /وكالات/

أعلن ايكر كاسياس أسطورة ريال مدريد، اليوم الثلاثاء اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، واضعاً حداً لمسيرته الطويلة والحافلة بالإنجازات.

وتعرض كاسياس لنوبة قلبية في نهاية الموسم الماضي، الأمر الذي جعله يبتعد عن الملاعب طوال الفترة الماضية ويتولى أدوار أخرى داخل نادي بورتو، ويبدو أنه وصل إلى طريق مسدود أمام عودته لممارسة كرة القدم، لاسيما وأنه يبلغ 39 عاماً.

ونشر كاسياس بيان اعتزاله عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قائلاً “الشيء المهم هو المسار الذي تسير به والأشخاص الذين يرافقونك في هذه الرحلة، وليس المكانة التي تصل إليها، لأن ذلك عبر الجهد والعمل يأتي لوحده. اعتقد أنه يمكنني القول الآن أنني سلكت الطريق ووصلت إلى الوجهة التي أحلم بها، شكراً”.

وبعد لحظات قليلة من إعلان كاسياس اعتزاله كرة القدم، نشر ريال مدريد بياناً عاطفياً يشكر فيه أفضل حارس مرمى مر على تاريخ النادي، واستعرض خلاله الإنجازات الكبيرة التي حققها خلال مشواره الطويل مع الفريق.

وجاء نص بيان ريال مدريد على النحو التالي “بمناسبة إعلان كاسياس تعاقده من ممارسة كرة القدم، يرغب ريال مدريد في إظهار تقديره وإعجابه وحبه لواحد من أساطير نادينا وكرة القدم العالمية”.

وتابع “جاء أفضل حارس مرمى في تاريخ ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية إلى منزلنا وهو في سن 9 أعوام، هنا تم تشكيلة جوهر قميصنا ودافع عنه لمدة 25 عاماً، كونه واحد من أكثر قادتنا شهرة، اكتسب كاسياس حب ريال مدريد، وهو معيار للقيم والأخلاق التي يمثلها ريال مدريد”.

وأضاف “اليوم واحد من أهم اللاعبين في تاريخ نادينا الذي تأسس قبل 118 عاماً، لاعب نحبه ونعشقه، إنه حارس مرمى قام بتوسيع مفهوم الأسطورة في ريال مدريد بعمله وسلوكه المثالي داخل وخارج الملعب، يقول وداعاً لمسيرته كلاعب محترف”.