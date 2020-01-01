"الزراعة بغزة" تعلن كمية الأضاحي التي تم استهلاكها خلال العيد

غزة /سما/

أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن كميات الأضاحي التي تم استهلاكها في القطاع، خلال موسم الأضاحي الحالي 2020، وفق الإجراءات الصحية اتخذتها لضبط عمليات الذبح.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن كميات الأضاحي التي تم ذبحها بلغت (16 ألف) رأس من العجول، و(20 الف) من الأغنام، فيما بلغت العام الماضي (12 ألف) رأس من العجول والأبقار و (25 ألف) من الأغنام.

وكانت الطواقم الفنية والإدارية بوزارة الزراعة، قد وضعت خطة لاستقبال موسم عيد الاضاحي 2020 خلال العيد، بما يحقق توفر الأضاحي للمواطنين والمؤسسات وسلامة الإجراءات المتبعة خلال عمليات الذبح داخل الحظائر وتوزيعها للمواطنين سلمية.

وتركزت جهود الوزارة على أهمية مراعاة الإجراءات والشروط الصحية لعمل المسالخ المركزية التابعة للبلديات، والمسالخ الخاصة التابعة لكبار لتجار العجول داخل حظائرهم.

وأكدت الزراعة أنها ستواصل العمل على ضبط عمل المسالخ بقطاع غزة، وتطويرها بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل منع وتقليل الذبح العشوائي بالشوارع، داعية المواطنين إلى استيعاب مخاطر وتبعات الذبح العشوائي والتعاون مع إجراءات الوزارة بالخصوص.