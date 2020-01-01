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"الاقتصاد بغزة" تحرر 22 محضر ضبط وإتلاف خلال العيد

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد بغزة" تحرر 22 محضر ضبط وإتلاف خلال العيد


غزة /سما/

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الثلاثاء، إن طواقمها نفذت 70 زيارة تفتيشية على المحلات التجارية والأسواق والمطاعم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وحررت 22 محضرًا لمخالفين.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن طواقم حماية المستهلك بالوزارة نظمت خلال عيد الأضحى جولات يومية صباحية ومسائية مكثفة على المحلات التجارية والأسواق والمطاعم.

وأفادت بأن الجولات كانت للتأكد من الإجراءات الواجب اتباعها، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمستهلكين، وبلغ عدد محاضر الضبط والاتلاف 22 محضر لمحلات ومطاعم مخالفة.

وأوضحت أن طواقم حماية المستهلك نظمت جولات مسائية، لمحلات بيع مستلزمات العيد، وجولات للمطاعم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفي محافظة خانيونس، تابعت طواقم الوزارة شكوى لأحد المواطنين تفيد بوجود فساد ظاهري في اللحم.

ولفتت الوزارة، إلى أنه تم متابعة المذابح ومراقبة تجهيز لحوم الأضاحي التابعة للجمعيات والمؤسسات الخيرية ومتابعة حفظها للتأكد من وصولها سليمة للمستفيدين.

#غزة #الاقتصاد الوطني #مخالفات

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