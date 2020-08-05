تفاصيل - "التعليم بغزة" تكشف الآلية النهائية لعملية انتظام الدوام المدرسي لهذا العام

غزة /سما/

أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة زياد ثابت، اليوم الثلاثاء، قراراً بخصوص انتظام الدوام المدرسي لهذا العام، وسط إجراءات استثنائية بسبب فيروس "كورونا".

وقال ثابت، في بيان صحفي، إنه سيتم اتخاد الإجراءات الصحية الوقائية في جميع المدارس وفق البرتوكول الصحي.

وبين أن دوام الهيئات الإدارية التدريسية في المدارس سيبدأ يوم غد الأربعاء الموافق 5/8/2020، فيما يبدأ دوام الطلبة في جميع الصفوف يوم السبت 8/8/2020.

ولفت إلى أن الفترة من8/8/2020 حتى 31/8/2020 ستخصص للتعليم الاستدراكي لجميع الصفوف (5_12) ولبرنامج الصفوف من (1_4).

وسيتم تخصص الفترة (1_3) سبتمبر لاختبارات الطلاب في مادة الاستدراكية بحيث تمثل نتائج هذه الاختبارات 50% من الدرجة المخصصة الاختبار الشهر الأول من الفصل الدراسي الأول، فيما سيكون دوام الطلاب في الفترة الاستدراكي(4) حصص يومياً.

وذكر أن المدارس التي تعقد فيها امتحان الاكمال للثانوية العامة سيكون دوام الطلاب فيما ثلاث حصص يومياً في أيام الامتحانات(4) حصص مثل باقي المدارس في الأيام التي لا يعقد فيها امتحانات الإكمال.

وأكد أن تعليم المناهج المقررة يوم5سبتمبر 2020 سيبدأ وفق الخطة المقررة والتي تراعي سيناريوهات العمل في ظل الظروف الصحية المختلفة.

وطالب مدراء المناطق عدم إرهاق الطلبة بأية متطلبات مدرسية غير ضرورية والاكتفاء بالحد الأدنى من الدفاتر والقرطاسية، والتأكيد على جميع المعلمين مراعاة ذلك.

وأشار إلى أن لا تغيير على الزي المدرسي للطلاب والطالبات مع ضرورة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها للزي المدرسي، ولا مانع من قبول زي العام الماضي مع المحافظة على نظافته.

وشدد على ضرورة التزام الطلبة بقصات الشعر المقبولة وعدم السماح بقصات الشعر التي لا تتوافق مع قيمنا وتراثنا، وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

وأوضح أن التبرعات المدرسية طوعية للقادرين فقط من الطلبة، على أن تستخدم في دعم أنشطة المدارس وبرامجها، مع التأكيد على عدم إجبار أي من الطلبة تقديم هذه التبرعات، فيما ستقوم الإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة بتزويد مدراء المناطق بنظام التبرعات وفقا لقانون التعليم العام2013.

يشار إلى أن وكالة الغوث الأونروا أكدت أنه لن يكون هناك طابور صباحي أو استراحة او مقصف خلال الشهر الأول من دوام الطلبة الاستدراكي وسترجع بعد هذا الشهر ضمن اجراءات جديدة، فيما سيتم توزيع قرطاسية على الطلبة من الصف الأول للرابع الأساسي

وبينت أنه وخلال الشهر الأول لا حاجة لكل الطاقم "الشواغر" بسبب تقليص عدد الحصص، حيث سيتلقى الطلبة أربع حصص يوميا فقط مدة الحصة 45دقيقية خلال شهر 8.

وسيبدأ دوام الفترة الصباحية الساعة 7:20 صباحا وسيكون دوام لطلبة الصف الأول الأساسي مثل أي مرحلة وسيكون تهيئة لهم والتعلم من خلال اللعب خلال شهر 8.