  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير محمود أبو وردة

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير محمود أبو وردة


جنين /سما/

جددت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم، الاعتقال الإداري للأسير محمود أبو وردة من مخيم الفوار بمحافظة الخليل، وذلك لمدة 4 أشهر ، للمرة الرابعة على التوالي.

وذكر مكتب "إعلام الأسرى" أن محكمة الاحتلال مددت اعتقالأبو وردة بذريعة الملف السري، وضمن سياسة الاعتقال الإداري التي تستمر بتنفيذها بحق الفلسطينيين دون تقديمهم للمحاكمة، ودون الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم، ودون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.

وأكد أن الاعتقال الإداري خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

#محكمة الاحتلال #الاعتقال الاداري #اسير

الأكثر قراءة اليوم

سرايا القدس تكشف تفاصيل عملية استخباراتية معقدة لجهازها الامني استمرت لـ 1400 يوماً

انزعاج بالأروقة السياسية في واشنطن.. إدارة ترامب تقبل بإعلان نتنياهو ضم كل المستوطنات..

أحدهم سبب له آلاما في العنق"... ساركوزي يكشف أسرار لقاءاته ببعض الزعماء العرب

عمره 53 عاما ويبدو بسن 25.. هل اكتشف إكسير الشباب؟

ابو حمزة: ما عرضناه في "بيت العنكبوت" غَيض من فيض مما سَمحت قيادة السرايا بنشره

شاهد.. أسد ولبوة عاشا قصة حب دامت 6 سنوات ورحلا في يوم واحد

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة توضح سبب انخفاض وتيرة الاصابات بفيروس كورونا في أول ايام العيد..

98

شاهد.. قناة عبرية: ما الذي دفع شارون للانسحاب من غزة وتغيير ثوابته الأمنية والاستراتيجية؟

مسؤول امريكي يوضح قرار الإدارة الأمريكية بشأن الضم والخطوات القادمة لخطة ترامب

مظاهرات ضد نتنياهو

خبير اسرائيلي: هذه الأسباب ستدفع شبابنا الي هجرة كبيرة خارج "اسرائيل" ..!

الصحة: تسجيل 229 إصابة جديدة بكورونا و738 حالة تعافٍ