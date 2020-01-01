تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير محمود أبو وردة

جنين /سما/

جددت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم، الاعتقال الإداري للأسير محمود أبو وردة من مخيم الفوار بمحافظة الخليل، وذلك لمدة 4 أشهر ، للمرة الرابعة على التوالي.

وذكر مكتب "إعلام الأسرى" أن محكمة الاحتلال مددت اعتقالأبو وردة بذريعة الملف السري، وضمن سياسة الاعتقال الإداري التي تستمر بتنفيذها بحق الفلسطينيين دون تقديمهم للمحاكمة، ودون الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم، ودون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.

وأكد أن الاعتقال الإداري خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.