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20 انتهاكا من قبل قوات الاحتلال بحق الصيادين خلال تموز

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
20 انتهاكا من قبل قوات الاحتلال بحق الصيادين خلال تموز


غزة /سما/

رصدت دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي ومن خلال لجان الصيادين التابعة لها 20 انتهاكا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين في قطاع غزة خلال شهر تموز، والتي كانت عبارة عن عمليات إطلاق نار بأعيرة معدنية ومطاطية وإطلاق قذائف صاروخية وضخ مياه عادمة باتجاه مراكب الصيادين بهدف إغراقهم وتدمير مراكبهم.

وتمارس هذه الانتهاكات والتعديات بشكل يومي بحق الصيادين داخل البحر بهدف ترهيبهم وزرع الخوف في قلوبهم وصولا إلى حرمانهم من دخول البحر وقطع مصدر رزقهم الوحيد.

ونتج عن هذه الانتهاكات خلال يوليو الفائت اعتقال 4 صيادين في عرض البحر داخل المساحة البحرية المسموح بها، وهم كل من الصياد خالد البردويل والصياد وديع البردويل وعماد البردويل والصياد محمد صيام، وقد تم الإفراج عنهم بعد 12 يوما من الاعتقال، كما تم مصادرة قاربين يعودان لكل من الصياد خالد وعماد البردويل وهما الصيادان اللذان تم اعتقالهم في ذات الحدث، بالإضافة الى تدمير شباك صيد تعود لمركب كل من الصيادان عادل الشريف وبسام كسكين.

واكد اتحاد لجان العمل الزراعي سعيه من خلال أنشطته ومشاريعه بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لهؤلاء الصيادين الذين يتعرضون للاعتداءات اليومية والانتهاكات المستمرة داخل البحر. ويسعى من خلال دائرة الضغط والمناصرة بفضح هذه التعديات والانتهاكات ونقلها الى أكبر المنصات الحقوقية المحلية والدولية، من أجل تحقيق الحماية لهؤلاء الصيادين في المحافظة على مصدر رزقهم الوحيد والمحافظة على سبل العيش لديهم.

#الانتهاكات الإسرائيلية #الصيادين #بحر غزة

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