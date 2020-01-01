مسؤول امريكي يوضح قرار الإدارة الأمريكية بشأن الضم والخطوات القادمة لخطة ترامب

القدس المحتلة /سما/

قال مسؤول أميركي ان "الكرة بقضية الضم هي حاليا بيد الامريكيين"، و أن الادارة الامريكية ماضية في خطة الرئيس ترامب للسلام بين اسرائيل والفلسطينيين مؤكدا انه لا يوجد قرار نهائي بشأن الخطوات التالية لبرنامج مخطط ترامب للسلام.

وقال المسؤول الامريكي في حديثه مع قناة "كان" العبرية: "نحن نواصل المضي قدما بالطريقة التي تضع الرئيس في كانون ثاني / يناير الماضي بعد عرض خطته ورؤية الولايات المتحدة للسلام بين اسرائيل والفلسطينييين". واضاف: "في هذه المرحلة ، ما من قرار نهائي بشأن الخطوات القادمة لخطة ترامب".

وكان رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تطرق امس اثناء جلسة مغلقة لحزب الليكود الى موضوع الضمانات وان "موضوع الضمانات موجود حاليا بأي حال من الأحوال واشنطن ، الموضوع لم يتم اسقاطه من جدول الاعمال. يجب ان يدعم البيت الابيض الامر".

في الوقت نفسه ، يؤكد المسؤولين الأمريكيون بحسب "كان" ، انهم هم بالذات ينتظرون جوابا من رئيس الحكومة الاسرائيلي حول الموضوع.