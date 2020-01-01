نتنياهو يؤكد استهداف خلية الجولان ومن أرسلها.. ويوجه رسالة قاسية لحزب الله..!

القدس المحتلة /سما/

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي أصاب الخلية التي حاولت تنفيذ هجوم عند حدود الجولان، كما أنه قتل من أرسلها.



وقال نتنياهو، خلال زيارته لمقر قيادة الجبهة الداخلية: "ضربنا الخلية ومن أرسلها"، مؤكدًا أن "إسرائيل ستفعل كل شيء لحماية نفسها".



وأضاف، "أنصح الجميع، بمن فيهم حزب الله، بأخذ ذلك بالحسبان، هذه ليست تصريحات فارغة بل تصريحات من العيار الثقيل من قبل دولة إسرائيل ومن الجدير التعامل معها بكل جدية"، معتبرًا أن ما جرى رسالة إلى "حزب الله" اللبناني.



وكانت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، هاجمت الليلة الماضية، أهدافا عسكرية تابعة للجيش السوري، بزعم الرد على محاولة زراعة عبوات ناسفة، على الحدود قرب الجولان.