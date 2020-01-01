  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نتنياهو يؤكد استهداف خلية الجولان ومن أرسلها.. ويوجه رسالة قاسية لحزب الله..!

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يؤكد استهداف خلية الجولان ومن أرسلها.. ويوجه رسالة قاسية لحزب الله..!


القدس المحتلة /سما/

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي أصاب الخلية التي حاولت تنفيذ هجوم عند حدود الجولان، كما أنه قتل من أرسلها.
 
وقال نتنياهو، خلال زيارته لمقر قيادة الجبهة الداخلية: "ضربنا الخلية ومن أرسلها"، مؤكدًا أن "إسرائيل ستفعل كل شيء لحماية نفسها".
 
وأضاف، "أنصح الجميع، بمن فيهم حزب الله، بأخذ ذلك بالحسبان، هذه ليست تصريحات فارغة بل تصريحات من العيار الثقيل من قبل دولة إسرائيل ومن الجدير التعامل معها بكل جدية"، معتبرًا أن ما جرى رسالة إلى "حزب الله" اللبناني.
 
وكانت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، هاجمت الليلة الماضية، أهدافا عسكرية تابعة للجيش السوري، بزعم الرد على محاولة زراعة عبوات ناسفة، على الحدود قرب الجولان.

#الحكومة الاسرائيلية #نتنياهو #اسرائيل #حزب الله #لبنان

الأكثر قراءة اليوم

سرايا القدس تكشف تفاصيل عملية استخباراتية معقدة لجهازها الامني استمرت لـ 1400 يوماً

انزعاج بالأروقة السياسية في واشنطن.. إدارة ترامب تقبل بإعلان نتنياهو ضم كل المستوطنات..

أحدهم سبب له آلاما في العنق"... ساركوزي يكشف أسرار لقاءاته ببعض الزعماء العرب

عمره 53 عاما ويبدو بسن 25.. هل اكتشف إكسير الشباب؟

ابو حمزة: ما عرضناه في "بيت العنكبوت" غَيض من فيض مما سَمحت قيادة السرايا بنشره

شاهد.. أسد ولبوة عاشا قصة حب دامت 6 سنوات ورحلا في يوم واحد

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة توضح سبب انخفاض وتيرة الاصابات بفيروس كورونا في أول ايام العيد..

98

شاهد.. قناة عبرية: ما الذي دفع شارون للانسحاب من غزة وتغيير ثوابته الأمنية والاستراتيجية؟

مسؤول امريكي يوضح قرار الإدارة الأمريكية بشأن الضم والخطوات القادمة لخطة ترامب

مظاهرات ضد نتنياهو

خبير اسرائيلي: هذه الأسباب ستدفع شبابنا الي هجرة كبيرة خارج "اسرائيل" ..!

الصحة: تسجيل 229 إصابة جديدة بكورونا و738 حالة تعافٍ