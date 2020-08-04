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موعد انتخابات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم للدورة المقبلة 2020/2024

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد انتخابات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم للدورة المقبلة 2020/2024


رام الله / سما /

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اعتماد يوم 11/9/2020 موعداً لإجراء انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد المركزي للدورة المقبلة 2020/2024.

الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد

أولا : يفتح باب الترشيح لمناصب رئيس ونواب رئيس وعضوية مجلس الإدارة صباح يوم الثلاثاء الموافق 4/8/2020 ولغاية الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق 13/8/2020.

ثانياً : تفوم لجنة الحوكمة والانتخابات بمتابعة وتدقيق إجراءات الانتخابات وطلبات الترشيح خلال الفترة الواقعة ما بين 15/8/2020 _ 25/8/2020

ثالثاً : تحدد الفترة الواقعة صباح يوم السبت الموافق 29/8/2020 ولغاية الساعة الثالثة من مساء يوم الإثنين 31/8/2020 فترة لتلقي الطعون والاستئناف والانسحاب من قبل المرشحين.

رابعاً : تعلن الأمانة العامة الفائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس الموافق 3/9/2020.

خامسا : تكون الدعاية الانتخابية من تاريخ 5/9/2020 ولغاية مساء 7/9/2020 ولا يجوز ممارستها بعد ذلك.

سادسا : تنعقد الجمعية العمومية وتجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 11/9/2020.

ودعا اتحاد الكرة جميع رؤساء أندية الجمعية العمومية التوجه لدي الأمانة العامة لتصويب أوضاعهم القانونية حتى تتمكن من المشاركة في العملية الانتخابية.

#انتخابات #الاتحاد الفلسطيني #الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

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