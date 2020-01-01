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الإفراج عن 120 موقوفًا من الغارمين على ذمم مالية في سجون غزة

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن 120 موقوفًا من الغارمين على ذمم مالية في سجون غزة


غزة / سما /

أفرجت شرطة المحافظة الوسطى في قطاع غزة، عن 120 موقوفًا من الغارمين على ذمم مالية في نظاراتها، بعد دفع الحقوق المالية لأصحابها، بتبرع من فاعل خير من المملكة العربية السعودية، ومؤسسة الخير ومؤسسة سواعد الشبابي.

وبلغت الحقوق المالية التي تم دفعها من قبل المتبرعين 12 ألف و600 دولار أمريكي.

وفي هذا السياق؛ قال إياد سلمان مدير شرطة المحافظة الوسطى: "إن هذه المبادرة تأتي ضمن لجان فكاك الغارمين من أجل إدخال الفرح والسرور على ذوي الموقوفين من أصحاب الذمم المالية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وأضاف: "تم إجراء إحصائية كاملة للموقوفين في كافة النظارات، وقيمة الذمم المالية عليهم، والعمل على تخليص أكبر عدد من الموقوفين وإنهاء قضاياهم وسداد مديونياتهم".

وشكر سلمان باسم قيادة الشرطة في غزة، المؤسسات الخيرية، وفاعلي الخير لدعمهم أبناء الشعب الفلسطيني وتفريج كرباتهم.

#غزة #الداخلية

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