38 ألف عامل فلسطيني دخلوا "إسرائيل" صباح اليوم

الضفة المحتلة / سما /

دخل صباح اليوم الثلاثاء، 38 ألف عامل فلسطيني إلى داخل مناطق الخط الأخضر، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإنه بسبب جائحة كورونا لن يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم لمدة ثلاثة أسابيع يتم في ختامها تقييم الأوضاع بهذا الخصوص، حيث سيتولى أرباب العمل المسؤولية عن ترتيبات مبيتهم والحرص على توفير شروط التشغيل المناسبة لهم.

وبحسب سلطة المعابر الإسرائيلية، فإنه تقرر السماح بدخول الفلسطينيين من أصحاب تصريح العمل في كافة القطاعات، اليوم الثلاثاء، عن طريق معابر الضفة.

وشددت سلطة المعابر على أنه خلال هذه الفترة لن يُسمح لأي عامل فلسطيني بأن يعود إلى المناطق الفلسطينية، ومن ثم العودة للعمل في إسرائيل مجددًا.

وسيسمح للعمال من قطاعات الصحة والطب وكذلك للعاملين في المنطقة الصناعية عطروت بمواصلة الدخول إلى إسرائيل بشكل يومي.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل حركة التنقل بين المناطق وإسرائيل والحيلولة قدر الإمكان دون تفشي الجائحة، في سبيل تحقيق أكبر حماية ممكنة لصحة الأشخاص.