المكافحة تضبط كمية من المخدرات شمال غزة

غزة / سما /

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية فرع شمال غزة فجر اليوم الثلاثاء فرشي حشيش ونصف كيلو "ماريجوانا" و3000 حبة مخدرة من نوع "روتانا" و700 حبة مخدرة من عقار "أترمال" أحمر اللون.

وأوضح المقدم عايد صالح مدير فرع شرطة المكافحة شمال غزة أن عناصر المكافحة واستكمالاً لمهمة سابقة تم خلالها إلقاء القبض على متهمين قبل عدة أيام، وبناءً على معلومات لديهم قاموا باستصدار أمر تفتيش من النيابة العامة وتفتيش منزل المدعو (ت-ح) وضبط فرشين حشيش ونصف كيلو ماريجوانا و3000 حبة روتانا و700 حبة أترمال أحمر اللون في مخبأ سري داخل المنزل، وفق موقع وزارة الداخلية بغزة.

وأكد المقدم صالح أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ستواصل القيام بواجبها من أجل ضبط تجار المخدرات والمهربين؛ و لتحصين المجتمع من العابثين، على حد تعبيره.