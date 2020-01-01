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الصحة: تسجيل 229 إصابة جديدة بكورونا و738 حالة تعافٍ

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: تسجيل 229 إصابة جديدة بكورونا و738 حالة تعافٍ


رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و738 حالة تعافٍ.

وأضافت وزيرة الصحة، في تقرير عن الحالة الوبائية في فلسطين، أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 48%، بعد أن كانت يوم أمس 44.9%، مشيرة إلى أن الإصابات في داخل مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعا ملحوظا، حيث جرى اليوم إضافة 375 إصابة جديدة، وهي حصيلة الإصابات لـ4 أيام (الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين).

وتابعت: أنه جرى تسجيل 229 إصابة جديدة في بقية المحافظات، وضواحي القدس، بعد إجراء 3294 فحصاً مخبريا.

وأوضحت، أن حالات التعافي سجلت في محافظات: نابلس 18، وبيت لحم 91، والخليل 243، وضواحي القدس 150، ومدينة القدس 236.

وتابعت: أن 11 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، مشددة على ضرورة تقيد المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة، والتباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وفيما يلي توزيع الإصابات داخل المحافظات:

الخليل 76، ونابلس 13، وأريحا والأغوار 15، وبيت لحم 27، وقلقيلية 4، وجنين 16، ورام الله والبيرة 35، وطولكرم 1، وضواحي القدس 42.

#وزارة الصحة #فايروس كورونا

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