دراسة أمريكية: تغطية الوجه في الأماكن العامة تساعد في تخفيف انتشار كوفيد-19

وكالات / سما /

شهدت المجتمعات الأمريكية التي فرضت ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة انخفاضا مستمرا في انتشار فيروس كورونا الجديد، وفقا لدراسة نشرتها شبكة ((سي إن إن)) يوم الاثنين.

وذكر باحثون من قسم الإدارة والسياسات الصحية في كلية الصحة العامة بجامعة أيوا في مجلة الشؤون الصحية أنه بعد 5 أيام من فرض ارتداء أقنعة الوجه، تباطأ معدل نمو فيروس كورونا الجديد بنسبة تقل قليلا عن 1 بالمائة، بينما بعد 21 يوما، تباطأ معدل النمو بحوالي 2 بالمائة.

وبين 8 إبريل و15 مايو، وقع حكام 15 ولاية أمريكية وعمدة واشنطن العاصمة أوامر لفرض ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة. ودرس الباحثون التغييرات في معدلات نمو كوفيد-19 اليومية على مستوى المقاطعة بين 31 مارس و22 مايو.

كما توقع الباحثون عدد حالات كوفيد-19 التي تم تجنبها مع فرض ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة عبر مقارنة الحالات اليومية التراكمية الفعلية مع الحالات اليومية التي توقعها نموذج ما إذا لم تقم أي من الولايات بسنّ فرض غطاء الوجه في الأماكن العامة في الوقت الذي فعلت به ذلك.

وتشير تقديرات النموذج إلى أنه ربما تم تجنب ما بين 230 ألفا إلى 450 ألفا من الحالات بحلول 22 مايو بسبب هذه الأوامر.