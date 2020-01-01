مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق لضم سانشو

وكالات / سما /

اقترب نادي مانشستر يونايتد من التعاقد مع جادون سانشو، نجم نادي بوروسيا دورتموند، وذلك وفقًا لما ورد في تقارير صحفية منذ قليل.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد أصبحت قاب قوسي أو أدنى من الاتفاق مع سانشو حول الشروط الشخصية وبعقد سيمتد لخمس سنوات قادمة.

وأضافت الشبكة، أن المفاوضات بين مانشستر يونايتد ودورتموند بشأن سانشو قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وسط استعداد النادي الألماني لتخفيض سعر بيع اللاعب البالغ 120 مليون يورو.

وأوضحت الشبكة، أن سعر بيع سانشو إلى مانشستر يونايتد سيستقر عند 90 مليون يورو، مع العلم أن إدارة الشياطين الحمر لن يبرموا أي صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأردفت الشبكة، ان دورتموند استخدم سياسة مماثلة في بيع عثمان ديمبيلي إلى برشلونة في عام 2017، حيث كانت تريد إدارة النادي الألماني في البداية 140 مليون يورو، ثم تم نزول السعر ليصبح 105 مليون يورو.

وواصلت الشبكة، أنه في حال فشل مانشستر يونايتد في التعاقد مع سانشو، فإنهم سوف يتجهون للتوقيع مع لاعب بايرن ميونخ، كينجسلي كومان على سبيل الإعارة.

وبرز سانشو بشدة مع دورتموند هذا الموسم، حيث سجل 17 هدفًا إضافة إلى تقديمه ل17 تمريرة حاسمة خلال 32 مشاركة في البوندزليجا.

