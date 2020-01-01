أوباميانغ يشترط ضم ثلاثي برشلونة للتجديد مع أرسنال

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية فرنسية، عن مطالب النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، لتجديد عقده مع فريق أرسنال.

وينتهي عقد أوباميانغ مع أرسنال بختام الموسم المقبل، إلا أن هناك إصرار داخل النادي "اللندني" على الإبقاء عليه، خاصة بعدما قاد الفريق لتحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبحسب موقعle10sport" " الفرنسي، فإن اللاعب وضع مجموعة شروط للاستمرار مع أرسنال، لا تتعلق فقط بالراتب والمشاركات الأوروبية.

ووضع أوباميانغ مجموعة من اللاعبين على لائحة تعاقدات أرسنال لمحاولة ضمهم هذا الصيف، أبرزهم الثلاثي الفرنسي في برشلونة، عثمان ديمبلي وأنطوان غريزمان وصامويل أوميتيتي.

أما إدارة أرسنال، فتسعى لإرضاء أوباميانج من خلال ضم لاعبين آخرين، مثل فيليب كوتينيو (برشلونة)، وموسى ديمبلي (ليون)، وألان سانت ماكسيمين (نيوكاسل)، وراؤول خيمينيز (وولفرهامبتون)، وتوماس بارتي (أتلتيكو مدريد)، وممفيس ديباي (ليون).