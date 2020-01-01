إحصائية ترعب ريال مدريد قبل مباراة مانشستر سيتي

وكالات / سما /

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية إحصائية سلبية تثير الرعب في ريال مدريد قبل مباراة الفريق ضد مانشستر سيتي يوم الجمعة القادم الموافق 7 من شهر أغسطس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتلقى ريال مدريد الهزيمة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، وبالتالي أصبح بحاجة للفوز بفارق هدفين، أو الفوز بفارق هدف بشرط تسجيل أكثر من هدفين.

ولم يخسر ريال مدريد في مباراة الذهاب بالنتيجة فقط، بل خسر أيضاً قائده سيرجيو راموس الذي تعرض للطرد وسيغيب عن المباراة المقبلة، وهذا تحديداً ما يجعل الجميع قلق في ريال مدريد، حيث يعد الدولي الإسباني من أفضل المدافعين في العالم، ومن الصعب تعويضه حتى إن كان إيدير ميليتاو يقدم أداء جيد مؤخراً.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد تلقى 5 هزائم وحقق انتصار وحيد في آخر 6 مباريات غاب عنها سيرجيو راموس في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهذه إحصائية تعطي مؤشر مهم إلى مدى أهمية هذا اللاعب في صفوف الفريق.

وكانت أول مباراة غاب عنها راموس في موسم 2017-2018، وتحديداً في إياب ربع النهائي ضد يوفنتوس، فبعد فوز ريال مدريد بنتيجة ساحقة ذهاباً بثلاثية نظيفة بتواجد القائد راموس، غاب الأخير عن مباراة العودة وتلقى الفريق هزيمة قاسية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ولولا ركلة الجزاء التي تحصل عليها الفريق في اللحظات الأخيرة من المباراة، لربما ودع البطولة ولم يحقق لقب الثالثة عشر في ذلك الموسم.

وغاب راموس عن 30 مباراة في دوري أبطال أوروبا منذ وصوله إلى ريال مدريد، حقق الفريق خلالها 19 فوزاً و3 تعادلات و8 هزائم، لكن المقلق جداً أن الفريق خسر 5 مباريات في آخر 3 مواسم.