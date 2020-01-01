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رسمياً .. إسبانيول يطلب إلغاء الهبوط في الدوري الإسباني

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. إسبانيول يطلب إلغاء الهبوط في الدوري الإسباني


وكالات / سما /

تقدم نادي إسبانيول بطلب رسمي إلى رابطة الدوري الإسباني اليوم الاثنين لإلغاء الهبوط إلى الدرجة الثانية هذا الموسم، بحجة أن المنافسة لم تكن متكافئة بعد استئناف البطولة.

وهبط إسبانيول إلى الدرجة الثانية بعد أن احتل المركز الأخير في سلم الترتيب، حيث حصد 25 نقطة فقط، ويبتعد عن سيلتا فيجو صاحب المركز 17 الذي تجنب الهبوط بفارق 12 نقطة.

وذكر إسبانيول في بيانه الرسمي لرابطة الليجا العديد من الأسباب والحجج التي تدعم مطالبه بإلغاء الهبوط والصعود هذا الموسم، وتتمحور جميعها حول التوقف الطويل بسبب جائحة فيروس كورونا الذي جعل تكافؤ الفرص غير ممكن بحسب وجهة نظره.

ويرى النادي الكاتالوني أن جائحة فيروس كورونا والتوقف الذي دام لثلاثة أشهر تسبب في إصابة الكثير من لاعبيه بعد استئناف الموسم، الأمر الذي جعله يفقد المزيد من النقاط.

كما ذكر أيضاً أن الأندية طالبت باستئناف الموسم من أجل الحصول على إيرادات حقوق بث المباريات، لكن هذا الأمر لم يقلل حجم الخسائر التي لحقت به، والتي سوف تتضاعف بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية.

وتحجج إسبانيول أيضاً بإصابة 10 لاعبين من فالنسيا بفيروس كورونا المستجد خلال شهري مارس وأبريل، كما أوضح أيضاً أن غياب الجماهير عن الملاعب كان له تأثير واضح على نتائج الفرق.

يذكر أن إسبانيول خاض 11 مباراة بعد استئناف الموسم، حقق خلالها فوز وحيد وتعادلين، بينما تلقى 8 هزائم.

#الدوري الإسباني #إسبانيول

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