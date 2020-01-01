إنتر ميلان يتعاقد مع أليكسيس سانشيز مجانًا

وكالات / سما /

كشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، والذي يعمل لدى شبكة “سكاي” إيطاليا الشهيرة، إلى أن نادي إنتر ميلان اتفق مع إدارة مانشستر يونايتد من أجل ضم أليكسيس سانشيز النجم التشيلي بصفة رسمية.

وقد قضى أليكسيس سانشيز هذا الموسم مُعارًا لدى نادي إنتر ميلان الإيطالي وكان الفريقان يتقاسمان راتبه الكبير في الموسم المنصرم وقد اختتم اللاعب الموسم بشكل جيد مع النيراتزوري.

وحسب الصحافة الإنجليزية فإن النجم صاحب ال31 عام سينتقل مجانًا إلى نادي إنتر ميلان وسيتحصل على راتب سنوي هو 7 مليون يورو صافي من الضرائب في إيطاليا وبعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

تأتي تلك الأنباء بعد الأخبار المؤكدة لتعاقد الشياطين الحمر، مانشستر يونايتد مع اللاعب الإنجليزي ونجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو وإتفاق الطرفين على إتمام الصفقة قريبًا جدًا.