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التربية: 70 ألف طالب توجيهي يلتحقون غدا بمدارسهم وفق ترتيبات خاصة

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: 70 ألف طالب توجيهي يلتحقون غدا بمدارسهم وفق ترتيبات خاصة


رام الله / سما /

من المقرر أن يلتحق نحو 70 ألف طالب وطالبة من الثانوية العامة، يوم غدٍ الأربعاء، بمدارسهم في جميع محافظات الوطن، في إطار ترتيبات خاصة، نظراً لتفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح في اتصال مع "وفـا"، إن عودة طلبة التوجيهي إلى مدارسهم تأتي وفق اتباع البروتوكول الصحي الصادر عن وزارتي التربية والتعليم والصحة، والذي يكفل سبل الوقاية من الإصابة بالفيروس، إضافة إلى ترتيبات فنية وإدارية.

وأوضح، أن الدوام سيكون وجاهياً بنظام الوردية الواحدة للمباحث التي هي بحاجة إلى شرح المعلمين للطلبة، فيما ستعطى المدارس الحرية في تحديد آلية العمل، واختيار البرنامج الملائم، فمثلاً هناك بعض المدارس ستركز على مواد الكيمياء والفيزياء واللغة العربية، مشيراً إلى أن بعض المواد التي ليست بحاجة إلى التعليم الوجاهي في هذه الفترة سيكون على الطلبة دراستها في البيت.

وأشار صالح، إلى أن الدوام لن يكون وفق الترتيب المعهود، إنما وفق ما يخدم الطلبة في إطار مساعدتهم بكل ما يتعلق في مباحث الثانوية العامة.

#التربية والتعليم #توجيهي #الثانوية العامة

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