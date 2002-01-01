  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: أسيران في سجون الاحتلال يواصلان إضرابهما عن الطعام

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

يواصل الأسيران ماهر الأخرس (50 عاماً) من جنين، وخليل أبو عرام (54 عاماً) من الخليل، إضرابهما المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير الأخرس مضرب منذ تسعة أيام، ويقبع في زنازين سجن "عوفر"، وذلك رفضاً لاعتقاله، علماً أنه معتقل منذ 27 تموز/ يوليو 2020، ومن المفترض أن تُعقد له جلسة محكمة اليوم، حيث جرى تمديد اعتقاله في المحكمة السابقة التي عقدت الخميس الماضي حتى اليوم.

وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير الأخرس هو أسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أربع سنوات بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج وأب لستة أبناء.

فيما يواصل الأسير خليل أبو عرام من الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، مطالباً إدارة السجون، بالسماح له بلقاء نجله الأسير أحمد (25 عاماً)، والمعتقل إدارياً منذ شهر أيلول 2019، يُشار إلى أن الأسير أبو عرام والمعتقل منذ عام 2002م، والمحكوم بالسجن مدى الحياة، يقبع في زنازين سجن "عسقلان"، ونجله أحمد في سجن "النقب الصحراوي".

#نادي الأسير

الأكثر قراءة اليوم

سرايا القدس تكشف تفاصيل عملية استخباراتية معقدة لجهازها الامني استمرت لـ 1400 يوماً

أحدهم سبب له آلاما في العنق"... ساركوزي يكشف أسرار لقاءاته ببعض الزعماء العرب

عمره 53 عاما ويبدو بسن 25.. هل اكتشف إكسير الشباب؟

ابو حمزة: ما عرضناه في "بيت العنكبوت" غَيض من فيض مما سَمحت قيادة السرايا بنشره

شاهد.. أسد ولبوة عاشا قصة حب دامت 6 سنوات ورحلا في يوم واحد

تفاصيل جديدة عن العملية.. ترجيحات إسرائيلية: "خلية الجولان" ليست تابعة لحزب الله لكنها تعمل بإمرته

الطيران السوري يوجه ضربة قاسية لجبهة “النصرة” في شمال غرب سوريا

الأخبار الرئيسية

20200804100020

الأحزاب الحريدية تهدد : لن ندعم نتنياهو في حال التوجه لانتخابات مبكرة

أحدهم سبب له آلاما في العنق"... ساركوزي يكشف أسرار لقاءاته ببعض الزعماء العرب

الصحة إلاسرائيلية: ​​تسجيل 1792 إصابة بالكورونا خلال 24 ساعة الاخيرة

قبة

عيوب خطيرة في قدرة إسرائيل على حماية الجبهة الداخلية والمواقع الحساسة من الصواريخ

انزعاج بالأروقة السياسية في واشنطن.. إدارة ترامب تقبل بإعلان نتنياهو ضم كل المستوطنات..