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الاحتلال يعرض مبلغ 670 ألف شيكل على عائلة الشهيدة الرابي كتعويض مالي

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعرض مبلغ 670 ألف شيكل على عائلة الشهيدة الرابي كتعويض مالي


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل عرضت تعويضًا بمبلغ 670 ألف شيكل على عائلة الشهيد عائشة الرابي والتي قتلت على يد مستوطن، بعدما ألقى برفقة مستوطنين آخرين حجارة تجاه سيارتها أثناء تواجدها مع زوجها قرب مفرق مستوطنة رحاليم قرب سلفيت، في شهر أكتوبر/ تشرين أول 2018.

وكانت وزارة الجيش الإسرائيلي اعترفت أن قتل الرابي تم بدوافع عدائية إرهابية من مستوطن يهودي.

ووفقًا للصحيفة، فإن فريق الدفاع عن العائلة قدم طلبًا للجنة التعويضات الإسرائيلية للمطالبة بمبلغ 7 ملايين شيكل.

وبينت أنه بعد مناقشة طلب العائلة، تقرر تعويض الأسرة 670 ألف شيكل فقط، فيما قرر فريق الدفاع عن العائلة الاعتراض ورفض هذا الاقتراح، والتوجه للقضاء الإسرائيلي للمطالبة بالتعويض اللازم لعائلة الشهيدة الرابي التي قتلت بدون أي ذنب وهي أم لثمانية أطفال، قتلت لمجرد أنها فلسطينية. بحسب فريق الدفاع كما نقلت عنه يديعوت أحرونوت.

وردت وزارة الجيش الإسرائيلي على ذلك، بأن الرابي ليست مواطنة إسرائيلة، ولا يحق لها الحصول على حقوق من التأمين الوطني، وما حددته اللجنة من مبلغ مالي للتعويض تم على أساس التعويض الأساسي فقط.

وكان فريق الدفاع عن العائلة، تقدم بالأمس بدعوى للمحكمة العليا للمطالبة بهدم منزل عائلة المستوطن الذي تسبب بقتلها باعتبار أن الحدث تم لاعتبارات إرهابية.

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